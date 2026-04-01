航空会社のスカイマークは2026年4月1日から、機内サービスとして提供しているドリンクをリニューアルします。気分が高まる個性的なラインアップ鹿児島＝奄美大島線、那覇＝宮古（下地島）線を除くすべての路線で実施している、無料ドリンクサービス。この春、北海道・沖縄・鹿児島の就航地にちなんだメニューが新しく加わります。北海道日高産根昆布をすりつぶし、かつお節エキスを合わせた「ほっとこぶだしスープ」（北海道）、ス