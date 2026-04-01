スカイマーク、無料の機内ドリンクが4月1日から一新。定番ジュースを含む3種が提供終了に。

航空会社のスカイマークは2026年4月1日から、機内サービスとして提供しているドリンクをリニューアルします。

気分が高まる個性的なラインアップ

鹿児島＝奄美大島線、那覇＝宮古（下地島）線を除くすべての路線で実施している、無料ドリンクサービス。

この春、北海道・沖縄・鹿児島の就航地にちなんだメニューが新しく加わります。

北海道日高産根昆布をすりつぶし、かつお節エキスを合わせた「ほっとこぶだしスープ」（北海道）、スジャータめいらくと共同開発、沖縄県産パイナップル使用のオリジナルドリンク「パイン ザ スカイ」（沖縄県）、スッキリさわやかな飲み心地で、鹿児島県知覧町産茶葉のコクと香りを楽しめる「知覧茶 夢ほたる」（鹿児島県）の3つです。

それぞれの土地を代表する素材の美味しさを、空の上で堪能できます。

なお、「スカイマークコーヒー by UCC」は4月以降も提供を継続し、ミネラルウォーターもラインアップに含まれます。

「さしま茶」「アップルジュース」「蔵王天然水」の3つは、3月31日をもって提供を終了します。

リニューアルを知らせる公式Xのポストには、利用者から多くの反応が。

「スープ飲むぞーーー」

「来月の搭乗がより楽しみになる情報」

「従来のコーヒーも選べるうえにオリジナルドリンクの追加！」

「ぱいん！！？気になる」

「どれも気になる」

「次の日帰り遠征絶対スカイマークにしよ！」

など、期待の声が寄せられています。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）