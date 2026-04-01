将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月31日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、高見泰地七段（32）が永瀬拓矢九段（33）に167手で勝利し、2回戦進出を決めた。【映像】高見七段が永瀬九段に勝利した瞬間過去に2度の棋聖戦五番勝負登場経験があり、挑戦者候補の最有力とされていた永瀬九段が1回戦で姿を消した。大激戦を制した高見七段は、2回戦で佐藤天彦九段（38）と対戦する。本局のABEMAテキスト