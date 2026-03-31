メモリアルイヤーは連敗スタート球団創設90周年のメモリアルイヤー……中日ドラゴンズは連敗スタートとなった。しかし、一足先に「90周年」を迎えた2024年度の巨人と25年度の阪神は、共にリーグ優勝で飾っている。井上竜がその期待に応えるには、オープン戦終盤に露呈した「弱点」をどう克服するかがポイントとなりそうだ。【写真を見る】今年のペナントを制し歴史に名を刻むか…プロ野球監督別リーグ優勝回数BEST10ランキング「