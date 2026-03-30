脱サラしてYouTuberになった同僚。肝心の動画はかなりのクセ強でツッコミどころ満載だった…。【衝撃】脱サラしてYouTuberを目指している同僚、その動画の内容は…？働く日々の出来事を、どこか哀愁ただようタッチで描き続けている青木ぼんろさん(@aobonro)。その漫画には、「わかる…」とつぶやきたくなるような、会社員なら一度は覚えのある感情が詰まっている。今回紹介するのは、「仕事を辞めてYouTuberになろうかな…」と一度