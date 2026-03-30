同僚が脱サラしてYouTuberに!?再生回数が伸びず悩むも無駄じゃない？夢に挫折した同僚に気づかされた“大切なこと”【作者に聞く】
【衝撃】脱サラしてYouTuberを目指している同僚、その動画の内容は…？
働く日々の出来事を、どこか哀愁ただようタッチで描き続けている青木ぼんろさん(@aobonro)。その漫画には、「わかる…」とつぶやきたくなるような、会社員なら一度は覚えのある感情が詰まっている。今回紹介するのは、「仕事を辞めてYouTuberになろうかな…」と一度は脳裏をよぎったことのある人ほど刺さるエピソード。脱サラしてYouTuberを目指した同僚の姿から、思いがけず“大切なこと”を教えられる話だ。
忙しさに追われる毎日の中で、「もう会社辞めて、好きなことして生きたい」と考えたことがある人は少なくないはずだ。青木さんの同僚・西田もまた、その“もしも”を現実にした一人だった。会社を辞め、YouTuberとして生きていく道を選ぶ。けれど当然、現実はそう甘くない。再生回数が伸びず、理想と現実の差にぶつかりながらも、それでも前へ進もうとする姿が描かれている。
■今も連絡を取る、印象深い“あの同僚”
作中に登場する同僚について青木さんに聞くと、「実は彼(西田)、私が前に勤めていた会社の同僚で、今回、漫画に描いていいか確認を取ったときに久しぶりに電話をしたんです」と明かしてくれた。現在はどうしているのかという問いには、「『宝くじ当てて仕事やめてーよ』とボヤいていましたが、真面目に仕事を続けているようです」と笑い交じりに語る。
■“悩みすぎなくていい”と教えてくれた存在
この同僚との関係について、青木さんは「私自身、人生で岐路に立つと思い悩んでしまう方なんですが、この同僚と一緒にいると『悩みすぎなくていいんだな』と思うことができるので大切な同僚です」と話す。大胆に見える行動も、無計画さではなく、その人なりの身軽さや前向きさがある。きっちり考えすぎて動けなくなる人にとっては、そういう存在が思いのほか大きいのかもしれない。
■会社では明かしていない、“もう一つの顔”
青木さんは現在、漫画家として活動しながらサラリーマンとしても働いている。いわば“漫画家兼サラリーマン”という立場だが、そのことを周囲にどこまで明かしているのか尋ねると、「親しい一部の人には言っていますが、基本は言っていません」とのこと。「漫画を見られて『えっ、普段そんなこと思ってるんだ』などと思われるのが嫌なので(笑)」と、その理由も青木さんらしい。
■選択を間違えても、またやり直せばいい
このエピソードが残すのは、「挑戦してみたい」と思う気持ちそのものを否定しなくていいのだ、という感覚だ。うまくいくかどうかはわからない。遠回りになることもある。それでも、何歳になっても挑戦はできるし、もし違ったと思ったらまたやり直せばいい。そんな当たり前でいて忘れがちなことを、少し肩の力を抜いた形で思い出させてくれる。
“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”ようでいて、読む人の心のどこかには確かに引っかかる。そんなサラリーマン生活の機微を、青木さんはこれからも描いていく。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
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