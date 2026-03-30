ヒューリック、心斎橋開発、竹中工務店、JR西日本不動産開発はこのほど、4月25日に開業する複合施設「クオーツ心斎橋」内の商業施設にて出店する店舗を発表しました。■地下2階から6階まで52のサービスが集結「クオーツ心斎橋」は、大阪・心斎橋エリア最大級の商業施設・ホテル・オフィスからなる複合施設。商業施設は、地下2階から6階までで、ファッションや飲食、サービスなど52店舗が集います。4月25日からはショップ、カフェ、