大阪・心斎橋の新ランドマーク「クオーツ心斎橋」商業施設内の出店店舗が決定
ヒューリック、心斎橋開発、竹中工務店、JR西日本不動産開発はこのほど、4月25日に開業する複合施設「クオーツ心斎橋」内の商業施設にて出店する店舗を発表しました。
■地下2階から6階まで52のサービスが集結
「クオーツ心斎橋」は、大阪・心斎橋エリア最大級の商業施設・ホテル・オフィスからなる複合施設。商業施設は、地下2階から6階までで、ファッションや飲食、サービスなど52店舗が集います。
4月25日からはショップ、カフェ、クリニック、サービスの38店舗がオープン予定。夏には飲食やクリニックの10店舗、初夏〜秋にかけてはラグジュアリーブランドの4店舗の開業を予定しています。
地下2階には「タリーズコーヒー」や「今未」、「神戸フランツ」などフードやカフェを取り扱う8店舗がオープンします。
地下1階には「アインズ＆トルペ」と「ReCORE鍼灸院／整骨院」、「XEXYMIX」といった3店舗が出店し、1回には外貨両替機を設置します。
1階〜2階には、「DISEL」や「ブルガリ」、「カルティエ」などが出店するほか、スーツケースやスピーカー、サングラスなどを取り扱う店舗もオープン予定となっています。
3階では、ジュエリーや時計などのファッショングッズの店舗、4階には「スターバックス」や時間制のカフェラウンジのほか、シューズやバッグなどライフスタイル関連を取り扱う店舗が出店。
5階には、「かに重」や「炭焼うな富士」、「鮨あまと 心斎橋」などの飲食店が並び、6階には「春木レディースクリニック」がオープンします。
■施設概要
開業日：2026年4月25日／38店舗、2026年夏／10店舗、2026年初夏〜秋／4店舗
店舗数：52店舗（ショップ37、飲食・カフェ10、クリニック2、サービス3）
フロア構成：
＜地下2階＞スーパー、食物販、カフェ他
＜地下1階＞ドラッグストア他
＜1階〜4階＞ファッション、ファッション雑貨、ライフスタイル雑貨、カフェラウンジ他
＜5階＞飲食
＜6階＞クリニック
営業時間：
＜ショップ・クリニック＞10：00〜20：00
＜飲食（5階）＞11：00〜22：00
※一部、営業時間の異なる店舗あり
（フォルサ）