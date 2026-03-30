大阪・心斎橋の新ランドマーク「クオーツ心斎橋」商業施設内の出店店舗が決定

ヒューリック、心斎橋開発、竹中工務店、JR西日本不動産開発はこのほど、4月25日に開業する複合施設「クオーツ心斎橋」内の商業施設にて出店する店舗を発表しました。

■地下2階から6階まで52のサービスが集結

「クオーツ心斎橋」は、大阪・心斎橋エリア最大級の商業施設・ホテル・オフィスからなる複合施設。商業施設は、地下2階から6階までで、ファッションや飲食、サービスなど52店舗が集います。

4月25日からはショップ、カフェ、クリニック、サービスの38店舗がオープン予定。夏には飲食やクリニックの10店舗、初夏〜秋にかけてはラグジュアリーブランドの4店舗の開業を予定しています。

地下2階には「タリーズコーヒー」や「今未」、「神戸フランツ」などフードやカフェを取り扱う8店舗がオープンします。

地下1階には「アインズ＆トルペ」と「ReCORE鍼灸院／整骨院」、「XEXYMIX」といった3店舗が出店し、1回には外貨両替機を設置します。

1階〜2階には、「DISEL」や「ブルガリ」、「カルティエ」などが出店するほか、スーツケースやスピーカー、サングラスなどを取り扱う店舗もオープン予定となっています。

3階では、ジュエリーや時計などのファッショングッズの店舗、4階には「スターバックス」や時間制のカフェラウンジのほか、シューズやバッグなどライフスタイル関連を取り扱う店舗が出店。

5階には、「かに重」や「炭焼うな富士」、「鮨あまと 心斎橋」などの飲食店が並び、6階には「春木レディースクリニック」がオープンします。

■施設概要

開業日：2026年4月25日／38店舗、2026年夏／10店舗、2026年初夏〜秋／4店舗

店舗数：52店舗（ショップ37、飲食・カフェ10、クリニック2、サービス3）

フロア構成：

＜地下2階＞スーパー、食物販、カフェ他

＜地下1階＞ドラッグストア他

＜1階〜4階＞ファッション、ファッション雑貨、ライフスタイル雑貨、カフェラウンジ他

＜5階＞飲食

＜6階＞クリニック

営業時間：

＜ショップ・クリニック＞10：00〜20：00

＜飲食（5階）＞11：00〜22：00

※一部、営業時間の異なる店舗あり

（フォルサ）