お笑い芸人のロザン・菅広文さんによる『学力よりコミュ力無理しないコミュニケーション術』（PHP研究所）が2025年12月9日に発売されました。『よんチャンTV』（MBS系）の人気コーナー「ロザンの道案内しよ！」にて、年間500人もの初対面の人と話をしている菅さん。本書では無理をせずに現代社会を生き抜くためのコミュニケーション術を公開しています。女子SPA！では、菅さんの書籍を基に深掘りインタビューを実施。自身の芸人