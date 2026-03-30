芽が出た玉ねぎ、湿ったきのこ…まだ食べられる？ 栄養士が教える見極め方【画像で見る】これってカビ？ふわふわした白いものがついていたり、湿ってしまったしいたけやえのきの食べ方芽が出た玉ねぎやじゃがいも、湿ったきのこなど、これって食べられる...？迷うことがありませんか？そこで今回は、栄養士で料理研究家の小田真規子さんに「食べられる野菜の見極め」について、教えてもらいました！小田真規子さん教えてくれたの