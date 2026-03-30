恋のチャンスに恵まれる女性たち。その魅力の秘密は、彼女たちの行動の根底にある“心の余裕”にあるのです。そこで今回は、そんなモテる女性に共通する３つの「特徴的行動」を紹介します。自分から笑顔でコミュニケーションを仕掛ける恋のチャンスに恵まれる女性の多くは人とのコミュニケーションに積極的。人と話すのが好きで、自分から輪に飛び込んでいく姿勢を持っています。これは単なる社交性ではなく「自分は受け入れられる