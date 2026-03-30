違いは“心の余裕”にアリ。モテる女性に共通する３つの「特徴的行動」

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恋のチャンスに恵まれる女性たち。

その魅力の秘密は、彼女たちの行動の根底にある“心の余裕”にあるのです。

そこで今回は、そんなモテる女性に共通する３つの「特徴的行動」を紹介します。

自分から笑顔でコミュニケーションを仕掛ける


恋のチャンスに恵まれる女性の多くは人とのコミュニケーションに積極的。

人と話すのが好きで、自分から輪に飛び込んでいく姿勢を持っています。

これは単なる社交性ではなく「自分は受け入れられる」という心の余裕があるから。

緊張や不安を抱えていないので、自然体で男性と接することができ、相手も心地よさを感じるのです。

日頃から「相手を受け入れる」雰囲気を醸している


日頃からフレンドリーでオープンな雰囲気を醸し出している女性も、男性が放っておけません。

愛想がよく、愛嬌があり、明るいオーラを纏っているのは、実は「相手を否定しない」という心の余裕があるから。

物腰も柔らかく誰に対しても優しい対応をするので、男性も自然と惹かれていくのです。

「ダメな自分」も受け入れられる自己肯定感の高さ


モテる女性に共通するのが、高い自己肯定感。

自分の弱点や欠点も含めて「こんな自分でいい」と受け入れられる心の余裕があります。

闇雲に自分を責めたり卑下したりせず、ありのままの自分で人と関わるからこそ、男性も肩の力を抜いて接することができるのでしょう。

恋のチャンスに恵まれるためには、テクニックよりも“心の余裕”を育むことが大切。

自分を責めず、相手を否定せず、自然体でいられる自身を育んでいきましょうね。

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