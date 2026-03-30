俳優の永野芽郁さんは3月29日、自身のInstagramを更新。永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』（SDP）の発売を発表し、表紙や中身のショットを公開しました。【写真】永野芽郁の『MAGNOLIE』ショットフォトブック&スタイルブック『MAGNOLIE』を発表永野さんは「フォトブック&スタイルブック『MAGNOLIE』が6月21日に発売されますメイトの皆さんに届けたい一心で作りました。久しぶりのイベント