「ついに出るんですね！」永野芽郁、『MAGNOLIE』発売決定！ 「やっぱりこの綺麗さは唯一無二」「泣く」

「ついに出るんですね！」永野芽郁、『MAGNOLIE』発売決定！ 「やっぱりこの綺麗さは唯一無二」「泣く」