「ついに出るんですね！」永野芽郁、『MAGNOLIE』発売決定！ 「やっぱりこの綺麗さは唯一無二」「泣く」
俳優の永野芽郁さんは3月29日、自身のInstagramを更新。永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』（SDP）の発売を発表し、表紙や中身のショットを公開しました。
【写真】永野芽郁の『MAGNOLIE』ショット
車の前で頬杖をつきながら正面を見つめる艶やかな「スペシャルBOX」の表紙ショット、キャミソールワンピース姿で後ろを振り返る「フォトブック」の表紙ショット、そして「スタイルブック」の表紙ショットを公開。
ファンからは「これから徐々に活動再開して、また元気な姿見せてください」「芽郁ちゃん！！素敵なお知らせありがとうとっても嬉しいです！！！」「やっぱりこの綺麗さは唯一無二」「会える機会も作ってくれてありがとうモチベにして新社会人頑張ります！！」「私の生き甲斐です。推し活します！」「ついに出るんですね！！」「嬉しすぎて泣く」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】永野芽郁の『MAGNOLIE』ショット
フォトブック&スタイルブック『MAGNOLIE』を発表永野さんは「フォトブック&スタイルブック『MAGNOLIE』が6月21日に発売されます メイトの皆さんに届けたい一心で作りました。久しぶりのイベントでお会いできることも楽しみにしています」とつづり、写真を3枚載せています。
ファンからは「これから徐々に活動再開して、また元気な姿見せてください」「芽郁ちゃん！！素敵なお知らせありがとうとっても嬉しいです！！！」「やっぱりこの綺麗さは唯一無二」「会える機会も作ってくれてありがとうモチベにして新社会人頑張ります！！」「私の生き甲斐です。推し活します！」「ついに出るんですね！！」「嬉しすぎて泣く」などのコメントが寄せられています。
ショートヘア姿も披露2025年には俳優の田中圭さんとの不倫疑惑騒動があり、Instagramの更新がしばらく停止していた永野さん。徐々に更新を再開しているようで、20日の投稿では最新とみられるショートヘア姿を披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)