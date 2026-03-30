記事ポイントMULGAとサンリオキャラクターズが初コラボ、2026年4月1日より日本先行公開娘への誕生日リクエストから生まれた家族の愛情物語がコラボの背景にハローキティ・シナモロールがMULGAワールドに登場し新しいデザインが誕生 オーストラリアの人気アーティスト「MULGA（モルガ）」と、世界中で愛されるサンリオキャラクターズが初めてコラボレーションします。2026年4月1日より、モルガ公式オンラインショップと玉川高