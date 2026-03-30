家族の願いが世界へ広がる！ MULGA × サンリオキャラクターズ 初コラボ日本先行公開

記事ポイント MULGAとサンリオキャラクターズが初コラボ、2026年4月1日より日本先行公開娘への誕生日リクエストから生まれた家族の愛情物語がコラボの背景にハローキティ・シナモロールがMULGAワールドに登場し新しいデザインが誕生 MULGAとサンリオキャラクターズが初コラボ、2026年4月1日より日本先行公開娘への誕生日リクエストから生まれた家族の愛情物語がコラボの背景にハローキティ・シナモロールがMULGAワールドに登場し新しいデザインが誕生

オーストラリアの人気アーティスト「MULGA（モルガ）」と、世界中で愛されるサンリオキャラクターズが初めてコラボレーションします。

2026年4月1日より、モルガ公式オンラインショップと玉川高島屋モルガPOP UPにて日本先行で公開されます。

このコラボには、娘へのプレゼントから生まれた家族の小さな愛情物語が込められています。

MULGA × サンリオキャラクターズ 初コラボ日本先行公開

公開開始：2026年4月1日（水）販売場所：モルガ公式オンラインショップ・玉川高島屋モルガPOP UPPOP UP期間：2026年4月1日（水）〜7日（火）POP UP会場：玉川高島屋本館1階 T-ステージ1

MULGAにとってサンリオキャラクターズとのコラボレーションは、今回が初の取り組みです。

MULGAのカラフルでユーモラスな世界観の中に、ハローキティやシナモロールをはじめとするサンリオキャラクターズが登場し、新しいデザインが誕生しています。

家族の願いから生まれたコラボレーション

このコラボレーションは、ひとつの家族の小さな物語から始まっています。

MULGAは毎年、子どもたちの誕生日に「好きなものを描いてほしい」というリクエストに応え、特別な絵を描いてプレゼントしています。

娘のパールは「いつかシナモロールを、モルガバージョンで描いてほしいな」とリクエストし、その想いがこのコラボレーションへとつながっています。

「もしもサンリオキャラクターズが、モルガワールドに遊びに来たら？

」というアイデアがコレクションとして実現し、父から子へ贈られた愛情と家族の小さなストーリーが込められています。

MULGAならではの大胆なカラーとユーモアあふれる表現で、サンリオキャラクターたちが新しい魅力を発揮しています。

日本で生まれたサンリオキャラクターズと、オーストラリア発のアーティストMULGAという二つのポップカルチャーが出会い、新しいアートの世界が誕生しています。

玉川高島屋でPOP UP SHOP開催

2026年4月1日（水）から7日（火）まで、玉川高島屋本館1階T-ステージ1にてMULGA × サンリオキャラクターズ商品の第一弾が販売されます。

コレクションは同期間、モルガ公式オンラインショップでも公開されます。

MULGAは2013年にオーストラリア・イラストレーター・アワードで金賞を獲得し、数々のグローバル企業とのコラボ実績を持つアーティストです。

アーティスティックな作品からポップでキュートな作品まで幅広いバリエーションを持ち、大人から子どもまで幅広い層から支持を集めています。

MULGAのカラフルでユーモラスな世界観の中で、ハローキティやシナモロールをはじめとするサンリオキャラクターたちが新しい魅力を発揮しています。

娘への愛情から生まれた物語が、日本先行で世界に向けて発信されるコレクションとして実現しています。

玉川高島屋のPOP UP SHOPでは、2026年4月1日よりコラボ商品の第一弾をいち早く体験できます。

MULGA × サンリオキャラクターズ 初コラボの紹介でした。

よくある質問

Q. MULGA × サンリオキャラクターズのコラボ商品はどこで購入できますか？

A. モルガ公式オンラインショップと、2026年4月1日（水）〜7日（火）に玉川高島屋本館1階T-ステージ1で開催されるPOP UP SHOPにて購入できます。

Q. このコラボレーションはどのようなきっかけで生まれたのですか？

A. MULGAが娘のパールの誕生日に特別な絵を描くという家族の習慣がきっかけです。

シナモロールが大好きな娘のリクエストから「もしもサンリオキャラクターズがモルガワールドに遊びに来たら？

」というアイデアが生まれ、今回のコラボレーションが実現しています。

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