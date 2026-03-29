「ジョンマスターオーガニック（john masters organics）」が、プレミアムダメージケアライン「ボンドレイヤー」を4月16日に発売する。【画像をもっと見る】ボンドレイヤーは、「健康な髪は肌と同じように水をはじき、内側から輝くツヤを宿す」をコンセプトに子どもの髪に着目。植物科学の知見を元に、髪の構造からアプローチを見つめ直した新ダメージケアラインを打ち出す。シリーズ共通で、独自バランスで調合したハイブリ