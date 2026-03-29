「ジョンマスターオーガニック」の新ヘアケアライン　髪の構造からアプローチを再考

「ジョンマスターオーガニック（john masters organics）」が、プレミアムダメージケアライン「ボンドレイヤー」を4月16日に発売する。

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ボンドレイヤーは、「健康な髪は肌と同じように水をはじき、内側から輝くツヤを宿す」をコンセプトに子どもの髪に着目。植物科学の知見を元に、髪の構造からアプローチを見つめ直した新ダメージケアラインを打ち出す。

シリーズ共通で、独自バランスで調合したハイブリッド型洗浄成分を使用。豊かな泡立ちとすっきりとした洗い上げを実現し、髪表面の凸凹の原因となる不要な汚れを取り去る。また、髪と頭皮をうるおすオーガニック植物成分を配合。洗髪すると同時に頭皮にうるおいを与え、土台を整える。さらに、髪のキューティクルや芯をボンドケアするためのテクノロジーを採用。乾燥ダメージによるうねりや水分バランス、外的ダメージをケアする。

香りは、ヒノキを思わせる澄んだシダーに、ほのかに香る花とスパイスで、やわらかな余韻のウッディフローラルに仕上げた。

商品は洗浄力とやさしさを両立したシャンプー（236mL 3960円）や、ダメージを補修しうねりを抑えるコンディショナー（236mL 4180円）、髪内部で失われがちなタンパク質に着目したヘアマスク（200g 5500円）のほか、シルキーな髪へ整えるヘアセラム（150mL 4950円）、ツヤとうるおいを閉じ込めるヘアミルク（100mL 4620円）をラインナップする。