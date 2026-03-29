銀座６丁目にある【ハイアット セントリック 銀座 東京】。ホテル３階にある『オールデイダイニングNAMIKI667/ナミキ667』は、ランチ、カフェ、ディナーをその時その時のコンセプトに沿って楽しめるレストランです。今回はランチとディナーで提供されるコースの中でも2026年3月3日から登場した新しいメニューを中心に紹介します。｜銀座のホテルで春のディナーをホテルがある並木通りに面した銀座6丁目6番地7号の住所を店名にしたN