今年の春はグロスタイプのリップが注目を集めていますが、なかでも筆者のおすすめは「エクセル」のアイテム。むっちり厚膜ボリューム仕上げで、縦じわも気にならない！ ぽてリップグロスをご紹介します。◆見た目が可愛いだけじゃなく機能性も抜群平成時代に一世を風靡した、ぷるんとした唇になれる「リップグロス」。持ってた！ という人も多いのではないでしょうか。「エクセルパンプフルドロップ」全4色 各1760円（税込）も、