Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太の、和装ソロカットをはじめ、パジャマ姿などの場面写真を、Prime Videoで配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramが公開した。 【写真】岩本照と松田元太の鮮やかな和装姿にホテルのパジャマ姿などレアショット ■“カラシト”岩本照＆松田元太の和装姿にファン悶絶 この日の岩本は、紺色の着物に、モスグリーンやグレーなどの模様が入ったスモ