ダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦した。2回にドジャースの7番・エスピナルが二ゴロに倒れた場面で、フリーマンがハグされてタッチアウトにされる珍場面が発生。中継画面に日本人ファンも思わず釘付けになった。注目を浴びているのは0-1の2回、2死一塁の場面。相手左腕ロドリゲスの2球目を打ったエスピナルの打球を、二塁手マルテが捕球。一塁走者フリ