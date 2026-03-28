自分の力で体をリカバーする動き、「自力整体」のメソッドの中からポイントを学び、寝る前の数分でケアする方法をチェックしよう。今回は、よくある不調別にお届け。教えてくれた方矢上真理恵さん矢上予防医学研究所代表取締役。自力整体考案者である父・矢上裕氏と共に自力整体の指導を行う。著書は『すごい自力整体』『すっきり自力整体』（共にダイヤモンド社）など多数。撮影:榊 智朗効果を高めるための7つのポイント1. 必ず空