ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆コンビニでも激安に変わる“神キャンペーン”開催中コンビニは高いってイメージがありますよね。同じものを買うならスーパーやドラッグストアなどで買った方が安上がりで済みます。ただ僕も、周りに何もお店がない場所で、どうして