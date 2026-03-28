最大70％OFF＆無料コーヒーも…コンビニの価格が「スーパー以下」になる“最強ポイ活術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆コンビニでも激安に変わる“神キャンペーン”開催中
コンビニは高いってイメージがありますよね。同じものを買うならスーパーやドラッグストアなどで買った方が安上がりで済みます。
ただ僕も、周りに何もお店がない場所で、どうしても買い物しなければならないときにはコンビニを利用することはあります。今回はそんなコンビニ関連のお得なキャンペーンをご紹介します。
まずはLINEギフトについてです。LINEアプリ内にLINEギフトというサービスがあります。いろいろなチケットを自分用や友人へのプレゼントとして購入できます。
そのLINEギフトで最大70％OFFになるチャンスタイムが開催中です。今までも30％や50％OFFになるチャンスタイムはありましたが、今回はさらにお得な70％OFFになります。
対象商品はローソンの雪見だいふく、マチカフェ カフェラテM、ハーゲンダッツ、ファミリーマートギフト券です。それぞれクーポン配布期間、チケット購入期間、先着枚数が異なり以下の通りです。
・ローソン 雪見だいふく
販売価格59円
クーポン配布 4月1日（水）0時〜
購入期間 4月7日（火）0時〜23時59分
先着5万枚
・ローソン マチカフェ カフェラテM
販売価格69円
クーポン配布 4月2日（木）0時〜
購入期間 4月7日（火）0時〜23時59分
先着5万枚
・ファミリーマート500円ギフト券
販売価格150円
クーポン配布 4月3日（金）0時〜
購入期間 4月9日（木）0時〜23時59分
先着5万枚
・ローソン ハーゲンダッツ
販売価格112円
クーポン配布 4月4日（土）0時〜
購入期間 4月10日（金）0時〜23時59分
先着18万枚
先着でクーポンの獲得ができたら、期間内ならいつでも商品の購入が可能です。ただ、クーポン獲得日と購入可能日は日にちがずれており、購入期間は商品ごとに24時間と短いのでお気をつけください。
クーポンはLINEショッピングの「LINE公式アカウント」を友だち追加すると、トーク画面に「チャンスタイム」のバナーが表示されるので、そこに入るとゲットできます。配布期間になったら確認してみてください。
◆ミニストップではコーヒーが月3回無料に
次はミニストップについてです。ミニストップではアプリ会員限定で、コーヒーSの無料クーポンプレゼントキャンペーンが4月から始まります。毎月5日・15日・25日の3日間、コーヒーSのホットかアイスのいずれか1杯が無料でもらえます。
該当日になるとアプリにクーポンが配信されます。「バナーをタップ→『すぐ使う』をタップ→バーコード提示」の流れでコーヒーがもらえます。
4月から毎月続く予定なので、自宅や職場などの近くにミニストップがある方は、今のうちにアプリをダウンロードして会員登録をお済ませください。
◆実質半額も可能…セブン冷凍食品「まとめ買い割引」
セブン-イレブンでは、「冷凍食品を一度に3個買うと200円引きになるキャンペーン」が開催されています。
開催期間は3月と4月の毎週金・土・日の3日間です。組み合わせは自由で何個買ってもよく、3個ごとに200円引きになります。
たとえば炒飯は1袋138円（税抜）です。3袋で414円（税抜）となり、税抜価格から200円引かれ、合計231円（税込）ということになります。1袋77円ということで実質約半額で購入可能となるのです。
◆最大11％還元＋クーポン併用でさらに安くなる裏ワザ
そして、セブン-イレブンではOliveのスマホのタッチ決済で10.5％、セブン-イレブンアプリの提示で0.5％、合計11％還元なのでさらにお得になります。
◆コンビニでも激安に変わる“神キャンペーン”開催中
コンビニは高いってイメージがありますよね。同じものを買うならスーパーやドラッグストアなどで買った方が安上がりで済みます。
ただ僕も、周りに何もお店がない場所で、どうしても買い物しなければならないときにはコンビニを利用することはあります。今回はそんなコンビニ関連のお得なキャンペーンをご紹介します。
そのLINEギフトで最大70％OFFになるチャンスタイムが開催中です。今までも30％や50％OFFになるチャンスタイムはありましたが、今回はさらにお得な70％OFFになります。
対象商品はローソンの雪見だいふく、マチカフェ カフェラテM、ハーゲンダッツ、ファミリーマートギフト券です。それぞれクーポン配布期間、チケット購入期間、先着枚数が異なり以下の通りです。
・ローソン 雪見だいふく
販売価格59円
クーポン配布 4月1日（水）0時〜
購入期間 4月7日（火）0時〜23時59分
先着5万枚
・ローソン マチカフェ カフェラテM
販売価格69円
クーポン配布 4月2日（木）0時〜
購入期間 4月7日（火）0時〜23時59分
先着5万枚
・ファミリーマート500円ギフト券
販売価格150円
クーポン配布 4月3日（金）0時〜
購入期間 4月9日（木）0時〜23時59分
先着5万枚
・ローソン ハーゲンダッツ
販売価格112円
クーポン配布 4月4日（土）0時〜
購入期間 4月10日（金）0時〜23時59分
先着18万枚
先着でクーポンの獲得ができたら、期間内ならいつでも商品の購入が可能です。ただ、クーポン獲得日と購入可能日は日にちがずれており、購入期間は商品ごとに24時間と短いのでお気をつけください。
クーポンはLINEショッピングの「LINE公式アカウント」を友だち追加すると、トーク画面に「チャンスタイム」のバナーが表示されるので、そこに入るとゲットできます。配布期間になったら確認してみてください。
◆ミニストップではコーヒーが月3回無料に
次はミニストップについてです。ミニストップではアプリ会員限定で、コーヒーSの無料クーポンプレゼントキャンペーンが4月から始まります。毎月5日・15日・25日の3日間、コーヒーSのホットかアイスのいずれか1杯が無料でもらえます。
該当日になるとアプリにクーポンが配信されます。「バナーをタップ→『すぐ使う』をタップ→バーコード提示」の流れでコーヒーがもらえます。
4月から毎月続く予定なので、自宅や職場などの近くにミニストップがある方は、今のうちにアプリをダウンロードして会員登録をお済ませください。
◆実質半額も可能…セブン冷凍食品「まとめ買い割引」
セブン-イレブンでは、「冷凍食品を一度に3個買うと200円引きになるキャンペーン」が開催されています。
開催期間は3月と4月の毎週金・土・日の3日間です。組み合わせは自由で何個買ってもよく、3個ごとに200円引きになります。
たとえば炒飯は1袋138円（税抜）です。3袋で414円（税抜）となり、税抜価格から200円引かれ、合計231円（税込）ということになります。1袋77円ということで実質約半額で購入可能となるのです。
◆最大11％還元＋クーポン併用でさらに安くなる裏ワザ
そして、セブン-イレブンではOliveのスマホのタッチ決済で10.5％、セブン-イレブンアプリの提示で0.5％、合計11％還元なのでさらにお得になります。