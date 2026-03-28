鍼でびっしりのマットの上に寝る!? SNSで話題を集め、有名人の愛用者が多く、人気爆発中のシャクティマット。「拷問級の痛みが究極の癒しに」の真相を探るべくイラストレーターのたきたて玄米さんがガチお試し。左・究極のシャクティセット プレミアム、右・究極のシャクティセット クラシックinformation心地よい刺激がコリを和らげ、深いリラックスへ導く!?インドの「鍼のベッド」を基に、無数のスパイクでツボを刺激。クラシッ