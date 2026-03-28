スキンケアとマッサージを同時に叶える新発想アイテムが「Anua」から登場。レチノール配合のクリームに、かっさ機能を一体化した「コラーゲン レチノール リファイニングかっさクリーム」は、毎日のケアをより手軽で効果的にアップデートしてくれます。フェイスラインや首元の印象が気になる方にぴったり♡自宅で簡単に取り入れられる新しい美容習慣に注目です。 塗る×流す新発