Dバックスとの開幕戦前にワールドシリーズ優勝セレモニー【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に臨んだ。試合前には昨年のワールドシリーズ制覇を称える演出が行われ、ミゲル・ロハス内野手とフレディ・フリーマン内野手がトロフィーを持って車に乗りながら登場した。“運転手”を務めた人物に「Wow」「何でだ!?」