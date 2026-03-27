Dバックスとの開幕戦前にワールドシリーズ優勝セレモニー

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に臨んだ。試合前には昨年のワールドシリーズ制覇を称える演出が行われ、ミゲル・ロハス内野手とフレディ・フリーマン内野手がトロフィーを持って車に乗りながら登場した。“運転手”を務めた人物に「Wow」「何でだ!?」とファンも驚いている。

山本由伸投手が開幕投手を務め、大谷翔平投手が「1番・指名打者」で出場した一戦。選手たちが姿を見せると、場内は大歓声に包まれた。この日、選手はワールドチャンピオンだけが着用を許される“黄金仕様”のユニホームと帽子で開幕戦に臨んだ。

選手たちが整列すると、外野席から車に乗ってロハスとフリーマンが現れた。トロフィーを掲げて場内を盛り上げる中、ファンの目線は運転手に向けられた。軽快なドライビングを披露したのは、俳優でコメディアンのウィル・フェレル氏だ。

まさかの登場に米メディアも続々と速報。MLB公式X（旧ツイッター）も「ウィル・フェレルがフレディ・フリーマンとミゲル・ロハス開幕戦のグラウンドまでドライブ」として映像付きで公開した。「一体何でだ」「ハハハ」「一番楽しんでるな」「面白いな」と米ファンも反応すれば、地元メディア「ドジャース・ネーション」も「これが大好きだよ」と泣き笑いの絵文字を添えた。（Full-Count編集部）