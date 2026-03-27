帝国ホテル＝上げ足強め昨年来高値を更新。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１６億円から２０億円（前期比２５．８％増）へ、純利益を２０億５０００万円から２４億円（同７．２％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４円から５円へ引き上げたことが好感されている。売上高は５６１億円（同６．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、適切な原価コントロールや経費内容の精査、更な