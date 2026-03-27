日本テレビ系『ZIP!』公式Xが、Snow Manの阿部亮平と、日本テレビアナウンサーの水卜麻美、同じく日本テレビアナウンサーの北脇太基が並んだ山形ロケオフショットを公開した。 【写真】阿部亮平がロングコート＆編み上げブーツで山形駅に降臨した雪上ショット①② 阿部は番組で金曜レギュラーパーソナリティを務めている。 ■念願の水卜アナとの“食べまくり”ロケでうれしそう