日本テレビ系『ZIP!』公式Xが、Snow Manの阿部亮平と、日本テレビアナウンサーの水卜麻美、同じく日本テレビアナウンサーの北脇太基が並んだ山形ロケオフショットを公開した。

【写真】阿部亮平がロングコート＆編み上げブーツで山形駅に降臨した雪上ショット①②

阿部は番組で金曜レギュラーパーソナリティを務めている。

■念願の水卜アナとの“食べまくり”ロケでうれしそうな阿部

公開されたのは、3月27日の放送のオフショット。雪が積もるJR山形駅の前で阿部・水卜アナ・北脇アナが並び、両手を差し出す『ZIP!』ポーズを決めている。

阿部はブラウンのロングコートに手袋をはめ、インナーに白いタートルネックをあわせて編み上げロングブーツを履いている。水卜アナも白いロングコート、北脇アナも黒いダウンジャケットを羽織り完全防寒。3人揃って寒さを感じさせない温かな笑顔を見せている。

投稿には「阿部さん念願！ 水卜麻美アナとの初ロケで山形ラーメンを食べまくる。阿部さんも驚く冷やしラーメンの秘密とは？ラーメン王国 山形ラーメンの魅力に迫ります！]という予告も。

コメント欄には「阿部ちゃん楽しそう」「3人とも素敵な笑顔」「阿部ちゃんだけ手袋してるのもかわいい」「阿部ちゃんブーツがオシャレ」「山形に来てくれてうれしい」「見慣れた地元に阿部ちゃんがいるなんて」といった声が続々と到着。

また、阿部と北脇アナは2月27日の放送でも山形・銀山温泉を来訪。番組公式Instagramでは、雪景色の温泉街をバックに北脇アナと笑顔で並ぶ阿部のモコモコ帽子ルックを見ることができる。

■完全防寒ルックで『ZIP!』ポーズする阿部・水卜アナ・北脇アナ

■阿部がモコモコ帽子を被り北脇アナと並ぶ山形・銀山温泉オフショット