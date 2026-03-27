なんとなく化粧のノリが悪いし、慢性疲労で元気が出ない。そんなカラダのサインを感じたら、砂糖をゆる断ちするタイミング！まずはCheck！不調のサイン□ 慢性的なイライラ□ 食後の強い眠気□ 疲労感□ 肌荒れ□ 毎日甘いものが欲しい砂糖の摂りすぎは肌やカラダの栄養不足にWHOが生活習慣病予防のために推奨する、成人の1日の遊離糖類（砂糖、蜂蜜、果汁など）摂取量は約25gまで。これはコンビニのミルク入りチルドコーヒー1本や