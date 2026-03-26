2モーターのAWDは、646psと904Nmを発生3月25日、東京都品川区のキャデラック品川/シボレー品川ショールームにおいて、キャデラック初の電気自動車『リリック（LYRIQ）V』のメディア発表会が開催された。【画像】キャデラック史上最速のSUV！『リリックV』が日本導入開始全82枚会場にはラディアントレッド・ティントコートという鮮やかな赤いボディカラーのリリックVが展示され、発表会のMCはアナウンサーでありモータージャーナ