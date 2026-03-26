オムロンヘルスケアの「KRD―508T」体重だけでなく、体脂肪率や基礎代謝量といった数値を計測できる体組成計の普及が進んでいる。高齢化や健康志向の高まりが背景にあり、肥満や糖尿病に代表される生活習慣病を予防する観点からもニーズが高まる。メーカー各社は、スマートフォンとの連携など機能を拡充し、購買層を広げている。（共同通信＝浜谷栄彦記者）タニタ（東京）の「BC―771」は足腰の健康度を示す「脚点」を表示する