SWEET STEADYが、3rdシングルCD「SWEET STEP」を本日3月25日（水）に発売。同日22時に収録曲「Melodies」のミュージックビデオを公開した。一度聴いたら忘れない独特のフレーズとメロディでSNSを席巻中の「SWEET STEP」が表題曲となる今作。「カワイイコレクション」をはじめ、各盤ごとに「Sweet Cafe」「おねがいペンタス」「ハートの魔法」などライブの人気曲が収録されている。また、全盤共通で収録されている「Melodies」は、