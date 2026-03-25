SWEET STEADYが、3rdシングルCD「SWEET STEP」を本日3月25日（水）に発売。同日22時に収録曲「Melodies」のミュージックビデオを公開した。

一度聴いたら忘れない独特のフレーズとメロディでSNSを席巻中の「SWEET STEP」が表題曲となる今作。「カワイイコレクション」をはじめ、各盤ごとに「Sweet Cafe」「おねがいペンタス」「ハートの魔法」などライブの人気曲が収録されている。

また、全盤共通で収録されている「Melodies」は、結成2周年を迎えたSWEET STEADYのアニバーサリーソングとして制作された楽曲。紆余曲折を経て着実に成長を重ねてきたメンバーが、次なる飛躍を目指して改めて結束と決意を確かめ合った一曲となっている。

そんな「Melodies」のミュージックビデオには、メンバーカラーのドレスを着た7人が登場。SWEET STEADYを象徴する花に囲まれ、7人が集合するシーンはまるで花束のような華やかさを放つ。グループの軌跡を描いた歌詞と、美しく可憐な映像がエモーショナルに絡み合う。

なお、SWEET STEADYは4月4日（土）、5日（日）に幕張メッセにて＜SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE『SWEET STEP』＞を開催。一般指定席チケットが現在発売中だ。

3rdシングルCD『SWEET STEP』

2026年3月25日（水）発売

CD購入：https://lnk.to/NrpB1fJr

配信：https://kawaii-lab.lnk.to/SWEET_STEP_EP 初回盤 3,000円（税込） KLS_10007

SWEET STEADY盤 1,800円（税込）KLS_10008

通常盤 1,200円（税込） KLS_10009 収録曲：

初回盤

01:SWEET STEP

02:カワイイコレクション

03:Melodies

04:Sweet Cafe SWEET STEADY盤

01:SWEET STEP

02:カワイイコレクション

03:Melodies

04:おねがいペンタス 通常盤

01:SWEET STEP

02:カワイイコレクション

03:Melodies

04:ハートの魔法 ▲初回盤 ▲SWEET STEADY盤 ▲通常盤 Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態JK写絵柄) TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：「白石まゆみ デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「白石まゆみ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：「塩川莉世 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「塩川莉世 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ネオウィング

・初回限定盤：「山内咲奈 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「山内咲奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 楽天ブックス

・初回限定盤：「栗田なつか デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「栗田なつか 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 セブンネットショッピング

・初回限定盤：「奥田彩友 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「奥田彩友 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：「音井結衣 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「音井結衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 Sony Music Shop

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・SWEET STEADY盤／通常盤：「庄司なぎさ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 応援店共通特典

・初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

＜SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE＞

日程：2026年4月4日（土）、5日（日）

会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール9,10

詳細はこちら：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/2nd_anniversary_live