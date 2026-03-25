名古屋ビアガーデンの代名詞が今年も！ お待たせしましたマイアミ最新情報です 1963年創業の老舗ビアガーデン『ビアガーデンマイアミ名古屋栄店』が、4月7日(火)から今シーズンの営業をスタートします。 会場は昨年に引き続き、栄のランドマークでもある「名古屋三越栄店」の屋上。 開放感あふれる空間で食べ飲み放題はもちろん、ライブステージやエンターテインメントまで楽