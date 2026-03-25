女優の瀬戸さおり（36）が24日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に兄で俳優の瀬戸康史（37）とともに出演。芸能界入りする前の仕事を明かす場面があった。この日はきょうだいで番組出演。2人は29日開幕の舞台「サボテンの微笑み」で初共演する。康史は17歳で上京しており、関係性について「ちょっと照れ臭いというか、変な距離感がある。きょうだいやけど他人みたいな」としつつ「子供の時、まさか2