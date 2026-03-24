【牧元一の孤人焦点】NHK連続テレビ小説「ばけばけ」が3月27日に最終回を迎える。大きなヤマ場を前に、ここまで主人公・トキを演じて来た郄石あかり（23）の役者としての魅力を、改めて演出の泉並敬眞さんに尋ねた。──なぜ郄石さんがトキ役だったのでしょうか？「最終オーディションのお芝居が本当に面白かったんです。トキがヘブンさんに怪談を語る場面のお芝居をやってもらったのですが、言葉が通じない2