FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ウエストが見えた姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣のくびれ際立つ美ウエスト「ONE PIECEみたいなクビレ！」櫻井さんは「えーい #ゆいと沖縄」とつづり、1枚の写真を投稿。沖縄でのオフショットでしょうか。オリオンビールのTシャツにデニムジーンズを合わせたシンプルなコーディネートです。くびれが際立つ美しいおなかが見え