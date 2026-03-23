Snow Manの佐久間大介さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“マキマさんすぎた”姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】“マキマさんすぎた”佐久間大介「影だけでかっこいい」佐久間さんは「#BANG!! のMV撮影時の俺の影がマキマさんすぎたw」とつづり、1枚の写真を投稿。「マキマ」は、漫画『チェンソーマン』（集英社）の人気キャラクターです。マキマのチャームポイントといえば3つ編みにした後ろ髪ですが、佐久間さ