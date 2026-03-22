ベストブライダルが運営する「ストリングスホテル 名古屋」（愛知県名古屋市中村区）内、フレンチレストラン「グラマシースイート」では、お花見を楽しめる個室プランを期間限定で販売します。同プランでは、和とフレンチの融合する“フレンチジャポネ”をテーマにしたシェフ特製のコース料理を楽しめます。また、期間限定で販売する“シャンドンロゼ”はピンクのバラの色調が特徴で、いちごやざくろ、チェリーが奏でる芳醇な味わ