牡羊座・女性の運勢 新しい目標や夢が生まれやすい大事なタイミングです。おそらく、いまの環境は「そう甘くない」。これが実情でしょう。ですが、いまの牡羊座には問題を解決し状況を変えていく力があります。今週はそれを実感できるとき。難しいことに直面しているからこそ、やる気が湧いてくる。そんな心境なのでは。心身も安定し、内側も充実しているはずなので、のんびり暮らそうと思えば、暮らせます。が、本当の意味で満足