牡羊座・女性の運勢

新しい目標や夢が生まれやすい大事なタイミングです。おそらく、いまの環境は「そう甘くない」。これが実情でしょう。ですが、いまの牡羊座には問題を解決し状況を変えていく力があります。今週はそれを実感できるとき。難しいことに直面しているからこそ、やる気が湧いてくる。そんな心境なのでは。心身も安定し、内側も充実しているはずなので、のんびり暮らそうと思えば、暮らせます。が、本当の意味で満足したかったら、「新しい挑戦」は必要でしょう。そこはきっと自分でもわかっているんじゃないかな。

牡羊座・男性の運勢

自分の追い求めるものに対して正直になれるパワフルなとき。いまの牡羊座は自分が直面している難しさや、飛び込んでいくべき挑戦の正面に立っています。現状は、ある意味、穏やかでとても充実しているので、無理をせずいまを大事にすれば幸せにやれます。ですが、それでいいのか。自分の本音を探った結果、大きなテーマに取り組んでいく決意をするのが今週じゃないかな。極端な判断は不要です。時間をかけて、本当に情熱的になれる道筋を選んでいってください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ