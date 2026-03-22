海外メディア報道米プロバスケットボール（NBA）のブルズとツーウェイ契約を結ぶ河村勇輝の“年俸事情”を、海外バスケットボール専門メディア「BasketNews」が報じた。日本時代からの大きな減額を指摘。一方で、それは河村がお金では測れない夢を追っていることも意味している。同メディアは21日、「ユウキ・カワムラのNBAでの年俸が判明：日本時代の7分の1に」との見出しで記事を掲載。データサイト「Spotrac」の情報をもと