7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』が、リリース後わずか10分でミリオンセラーを達成し、発売初日で売り上げ400万枚に迫りました。21日の韓国・HANTEOチャートによると、BTSのThe 5th Album 『ARIRANG』は、発売初日に398万枚を売り上げ、デイリーチャート1位を記録。20日午後1時のリリース後、わずか10分でミリオンセラーを達成しました。これまでのBTSの歴代最高初動売り上げ（発売1週間の売り上げ）は、2020年2月にリ