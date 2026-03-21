世界の食材がそろう人気ショップ、カルディコーヒーファーム。店内にはコーヒーや輸入食材だけでなく、トーストやパンに塗るだけでおいしくなる「パンのお供」も豊富に並んでいます。今回は、朝食やおやつの時間がちょっと楽しくなるおすすめ商品を3つ紹介。トーストに塗って焼くだけで、カフェ気分を味わえるアイテムばかりですよ。コーンの甘味がたまんない！●やまや塗って焼いたら明太トースト（378円）明太子で知られる「や