山粼賢人が主演を務める映画「キングダム」シリーズ（原作： 原泰久／集英社）の最新作『キングダム 魂の決戦』が7月17日に公開される。2019年の第1作から数えて5作目となる本作。前作『大将軍の帰還』が興行収入80.3億円を記録し、シリーズ累計では245億円を超える実績を誇るなど、近年の実写邦画を代表するヒットシリーズになったと言える。 【画像】映画『キングダム』新キャラを演じる俳優は……？