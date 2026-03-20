女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年3月9日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「産後クライシス」という言葉を知っていますか？ 産後クライシスとは、出産後に夫婦仲が悪化する現象のことを指します。原因はホルモンバランスの急激な変化、非協力的な夫の言動や漠然とした未来への不安などさまざまです。石野由香（仮名・3